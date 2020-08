Otse Postimehest ⟩ Tõnis Mölder: esimesi haiguspäevi ei saa hüvitada ainult riik või tööandja

Kas haiguspäevade kompenseerimise korda peaks muutma?

Ühte selget vastust ei ole.

Tegelikult on tänane süsteem kümme aastat hästi toiminud. Tõepoolest on kitsaskohaks esimesed kolm päeva, mille koroonakriis on nüüd välja toonud. Me propageerime ühiskonnas selgelt, et kui tunnete ennast halvasti, siis ei tohi tööle minna. Samas seda tehakse ikkagi sellepärast, et kolme esimest päeva ei hüvitata.

Need kolm kuud, mil riik hüvitas töötajatele esimesed kolm haiguspäeva, läks riigile maksma 7,1 miljonit.

Pidades silmas koroonaviiruse ennetamist, siis kas eriolukorra ajal tehtud ajutine muudatus, mil esimesed haiguspäevad samuti tasustati, kandis vilja?

Tõepoolest hüvitas koroonakriisi ajal riik ühe ajutise meetmena esimesed kolm haiguspäeva töötajale. Kõige efektiivsem oli selle meetme puhul see, et inimesed said ise endale haiguslehte avada ja alles hiljem perearstid kinnitasid, kas inimesel olid haigusnähud või mitte. Süsteem oli kiire ja efektiivne.

Me usume ja loodame, et see süsteem töötas. Tagantjärgi võime öelda, et saime selle viirusega päris hästi hakkama. Suutsime viiruse levikut tõkestada ja kindlasti oli oma osa sellel, et inimesed pidasid kinni eneseisolatsiooni reeglitest. Kindlasti aitas ka see, et inimesed tegid palju kaugtööd.

Millised on selle lahenduse miinused ja plussid?

Kui räägime ajutisest meetmest, siis koroonaaeg näitas, et süsteem töötas efektiivselt ja kiiresti, aga mitte kuluefektiivselt. Need kolm kuud, mil riik hüvitas töötajatele esimesed kolm haiguspäeva, läks riigile maksma 7,1 miljonit. See on tegelikult väga suur summa.

Haiguslehtede hüppelise kasvu põhjal võime väita, et kindlasti oli seal sees ka juhtumeid, kus haiguslehe avamine ei olnud põhjendatud. See on kindlasti keeruline hetk nii tööandjale kui ka riigile. See on kulu ja saamata jäänud tulu riigieelarvesse.

Pikas perspektiivis on vaja leida mõistlik tasakaal, mis sobib nii ametiühingutele, tööandjatele ja riigile ning oleks kuluefektiivne. Samas peab see olema töötajale vajadusel, kui haigusnähud on olemas, võimalikult kiiresti rakendatav.

Peame silmas pidama, et me ei põletaks läbi suure halduskoormusega perearste, kes peavad neid haiguslehti avama. Valitsuse ja riigi tasandil tuleb kokku leppida, kas räägime alalisest või ajutisest meetmest.

Päris nii ei saa, et esimesed kolm päeva pannakse ainult riigi või tööandja õlule.

Kumba teie pooldaksite?

Kui räägime sügisest ja võimalikust teisest lainest ning viimastel nädalate tendents näitab, et viirus ei ole kuhugi kadunud, siis ajutise meetmena võiks see tulla taas päevakorda.