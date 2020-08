Politsei ja terviseamet kontrollivad nädalavahetusel meelelahutusasutusi

Terviseamet ja politsei kontrollivad inimeste hajutamise nõuet.Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhi Kadri Juhkami sõnul tuleks inimestel rahvarohkeid kohti endiselt vältida. «Kui on näha, et distantsi hoidmine pole võimalik, tasub aja veetmiseks uus ja nakkusohutum koht valida,» lausus Juhkam.

Lääne prefekt Kaido Kõplas rääkis, et taolisi kontrolle on politsei koos terviseametiga korraldanud ka varem ning selle kõige olulisem eesmärk on viiruse leviku takistamine.