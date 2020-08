Muuseumiööst võtab osa üle 160 muuseumi

Erakorraliselt augustikuusse kolinud sündmuse eriprogrammid on veebis avalikud – programmist leiab eriekskursioone, töötubasid, orienteerumismänge ning avastamist on kõikidele olenemata vanusest ja huvidest. Kokku võtab praeguse seisuga muuseumiööst osa üle 160 muuseumi, lisaks muuseumidele teevad oma uksed viieks tunniks tasuta lahti mitmed näitusepaigad, arhiivid, kirikud ja mõisad. Et sündmused toimuvad nii väli- kui sisetingimustes, panevad korraldajad publikule südamele jälgida igal pool kohapeal muuseumite instruktsioone ja loomulikult pidada kinni kõikidest terviseameti kehtivatest nõuetest ja soovitustest.