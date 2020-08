Purjelaeval Admiral Bellingshausen sündis jaanuarikuus Antarktikas seilates mõte, et pärast sõitu tuleks likvideerida endi tekitatud ökoloogiline jalajälg, mis tekkis eelkõige meie laeva peamasina töötundidest ja lennureisidega laevale tulekutest-minekutest.

«Admiral Bellingshauseni merereis ei olnud kitsa ringi ettevõtmine, see on meie kõigi asi,» sõnas president, Admiral Bellingshausenil madrusena sõitnud Kersti Kaljulaid. «Kui CO2 mõju ei ole kõigile silmaga näha, siis täna istutatud puud on kohalikele elanikele nähtavad,» märkis Kaljulaid.