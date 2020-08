FOTOD KOHTUST ⟩ Peeter Helme kriminaalsüüdistusest: ma pole ühtegi kõlvatut ettepanekut teinud

«Ma pole mitte kellelegi, mitte ühelegi alaealisele ega täiskasvanule ühtegi kõlvatut ettepanekut teinud, pole kedagi kuskile kutsunud, pole kellegagi kokku saanud, pole kedagi puudutanud ega näinud. Ja mis kõige tähtsam – ma pole mitte ühegi alaealisega rääkinud, ja see tuleb ilusti välja kõigist nendest materjalidest, mis on teie käsutuses,» kommenteeris Helme süüdistusi.

Esmaspäeval lõpetati kohtus tõendite uurimine, kuid kuna kohtule jäi arusaamatuks «Armastusesaali» töötamise põhimõte, kuulati enne tunnistajana üle interneti jututoa «Armastusesaal» looja Jarmo Kind kes rääkis, et lõi toa 1999. aastal noorukina. «Armastus on ilus asi,» kommenteeris ta toa nimesünni lugu vastuseks Helme kaitsjale. Mehe sõnul visatakse teatud juhtudel kasutajad, kes reegleid rikuvad jututoast välja kuid tõdes, et sisuliselt pole võimalik kontrollida, kas saiti kasutavad ainult täiskasvanud ning kas alaealiste ja täiskasvanute vahel areneb keelatud vestluseid.

Kui kohus palus jututoa loojal demonstreerida, kuidas käib tuppa sisselogimine ning kus on näha kasutajanimed, pakkus see Helmele saalis nalja, mille peale kohtunik Merle Parts teda noomis. «Üks nali tuli meelde,» põhjendas Helme oma naerupahvakut.

Süüdistuse järgi kasutas Peeter Helme interneti jututoas «Armastusesaal» kasutajanime m41tln. Selle esmapilgul tähenduseta ja suvalise sümbolite kombinatsiooni valis Helme teadlikult enda iseloomustamiseks: mees, 41-aastane, elab Tallinnas. Seesugune viis enda esitlemiseks on seal tavapärane: piisavalt palju, et teistel oleks infot privaatse vestluskaaslase valimisel, ja piisavalt vähe, et siiski oma anonüümsus säilitada.

«Armastusesaalis» saab sageli inimese pärisandmetel põhinevaid kasutajanimesid kandvate mängijate seast valida, kellega privaatselt suhelda. 8. oktoobril pöördus 41-aastane Helme kasutajanime Marleen12 poole, kes selles keskkonnas tavaks saanud koodi järgi pidi olema 12-aastane.

Detsembris peeti Peeter Helme kinni ja politseiametnikud ütlesid talle, et Marleen12 taga oli hoopis politseiuurija. Helme end lapseealise seksuaalses ahvatlemises süüdi pole tunnistanud.

Et Helme pidas agenti lapseks, tõestab vanemprokurör Andra Silla sõnul muuhulgas tema esimene pöördumine: «Tere! Mis nii noore tüdruku siia toob?» Järgneva kahe kuu jooksul leidis aset vestlus, kus Helme korduvalt rääkis lastega seksimise normaalsusest, oma kogemustest kümne- ja kaheksa-aastastega ning uuris vestluspartneri kogemuste kohta. Vanemprokuröri sõnul on see sisult lapseealise seksuaalne ahvatlemine, mille eest varemgi inimesi kohtus süüdi on mõistetud. Helme sõnul ei olnud tema vestluses mingeid ahvatlemise katseid. «Oli vaid üldine seksuaalteemaline vestlus,» selgitas ta.