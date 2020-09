Haigekassa kuulutas välja eriarstiabi riigihanke mahuga 300 miljonit

Hankes lepinguni jõudmiseks tuleb teenuseosutajatel ületada teatud tase, mis on erialanepõhine ja koosneb kättesaadavusest, kvaliteedist ning õiguskuulekusest. Tähnas toonitas, et hange on sel korral erialapõhine ning ka maakonnapõhine. «Ehk kui keegi soovib osaleda samal erialal, aga mitmes maakonnas, tuleb hankedokumentatsioon esitada iga maakonna kohta eraldi. Sama kehtib ka erialade kohta,» täpsustas Tähnas.

«Me soovime, et pakkujatel oleks selge, kuidas pakkumust teha, mida hinnatakse ja kuidas toimub edukaks tunnistamine. Mõistame, et riigihanke pakkumuste koostamine ei ole teenuseosutajate igapäevatöö, mistõttu soovime anda võimalikult palju näpunäiteid, et kõik etteantud lati ületanud eriarstiabi teenuse pakkujad jõuaksid ka meiega lepingusse. Just seetõttu oleme andnud dokumentide ettevalmistamiseks aega kaks kuud,» lisas Tähnas.