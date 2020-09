VIDEO ⟩ Mailis Reps: vaid koolirahvas saab kaks korda aastas head uut aastat soovida

«Armas koolirahvas! Head õpetajad, õpilased ja lapsevanemad!

Ka kõige pikem teekond algab ühestainsast sammust. Soovin südamest õnne ja rõõmu neile, kes sammuvad tänavu kooliteed esimest korda! Soovin järjekindlust ja püsivust kõigile, kel koolitee jalge all juba teist, seitsmendat, kaheteistkümnendat või 27. aastat!

On tuntud tõsiasi, et heast stardist võib sõltuda palju – ja see kehtib mitte üksnes spordis, vaid ka teistes eluvaldkondades. Mida rõõmsam ja kindlam on algus, seda suurema tõenäosusega jõutakse soovitud-oodatud tulemusteni.

Ehkki stardile keskendumine on oluline, meenutab haridustee rohkem maratonirada. Sel rajal on oluline vaadata tervikpilti, jagada oma jõuvarusid ja ajastada puhkehetki. Me oleme ju arukamad ja mõistlikumad kui legendaarne kreeklaste käskjalg, kes viis Marathoni lahingu järel võiduteate 42 kilomeetri kaugusele Ateenasse – ja pigistas joostes endast välja viimsegi jõuvaru.

Asju saab ja tuleb teha läbimõeldult. Siis võib põhjusega loota, et teekond kujuneb mõnusaks ja nauditavaks. Soovin uue kooliaasta alguses, et iga Eestimaa kool oleks sel teekonnal õpilaste jaoks toetav, sõbralik ja kodune.

Vaid koolirahvas saab kaks korda aastas head uut aastat soovida. Teeme seda täna meiegi. Oleme üheskoos rõõmsad, et kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt. Muidugi ei ole oht kuhugi kadunud. Koroonaviiruse leviku tingimustes on ennetusabinõud jätkuvalt üliolulised. Kui eriliseks kujunevad pärast tänavust erilist kevadet sügis ja talv, sõltub väga palju meist endist.

Oleme hoolivad ja püsime terved! Soovin kõigile tarkuse- ja teguderohket kooliaastat!»