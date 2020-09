Tartu ja Ida-Virumaa koroonakolded on kahanemas

Tartu koroonakolletest on praeguseks aktiivsed veel kolm - Vabanki kolle 37 nakatunuga, Shootersi kolle 20 nakatunuga ja üks perekondlik kolle kuue nakatunuga. Baari Naiiv kolle on nüüdseks lõppenud.

Terviseameti Lõuna-Eesti regiooni juht Tiia Luht selgitas, et kolle loetakse lõppenuks siis, kui viimase koldesse lisandunud nakatunu haigestumisest on möödunud 28 päeva. Naiivi koldel on 1. septembril käsil viimane päev ja 2. septembrist on see kolle ammendunud, mis tähendab, et viimane nakatunu lisandus koldesse augusti algul.

«Tahaks väga loota, et on kahanev,» ütles terviseameti Ida-Viru regiooni juht Marje Muusikus Ida-Virumaa kollete kohta.

Eesti Energia kaevandustega seotud haigestunute lähikontaktsed, kes on praegu koduses isolatsioonis, on jälgimisel. Kui nende kaudu puhang ei jätku, on suundumus kahanev.

«Neil ei pruugi olla veel sümptomid selgunud, ilmselt selgub kuskil nädala pärast,» täpsustas Muusikus. «Iga haigestuja taga on väga suur lähikontaktsete ring, sest suviti inimesed ka suhtlevad omavahel rohkem. Sinna kuuluvad töökaaslased, pereliikmed jne,» loetles Muusikus.

Lähikontaktsete ring on väga lai, ent päevad, mil maakonda lisandus 13 nakatunut, on nüüdseks seljataha jäetud. Paraku aga kasvab praegu iga päevaga Suurbritanniast sisse toodud viirusekolle, mille kese on Jõhvis, ent mis hõlmab ka Lüganuse piirkonda ja on laienenud juba Lääne-Virumaale.

Ida-Virumaal on praegu kahe nädala statistika saavutanud tipu 71,5 haigestunuga 100 000 elaniku kohta, mis on praegu Eesti maakondadest kõrgeim näitaja.

Ida-Viru keskhaiglas on praegu ravil kuus aktiivset haigestunut, lisaks saab haiglaravi kaks meremeest, kelle tervislik seisund ei luba veel kodusele ravile saada ning kelle koroonaproov annab jätkuvalt positiivset tulemust, ehkki meditsiinilises mõttes neid enam aktiivseteks haigestunuteks ei loeta.