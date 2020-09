Kesklinna vanema koht on vaba alates 23. märtsist, mil Vladimir Svet lahkus sealt ja asus tööle Lasnamäe linnaosa vanemana. Seni on vanema kohuseid täitnud Sveti endine asetäitja Anu Aus. ERRi vahendusel kinnitas Kõlvart, et Haukanõmme asumisele sellesse ametisse on heakskiidu andnud nii linnavalitsuse liikmed kui ka Keskerakonna Tallinna nõukogu.