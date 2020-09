Läti võib panna Eesti Covid-19 riikide «kollasesse nimekirja»

Perevoščikovs märkis, et nakkusohtu ei mõjuta ainult juhtumite arv, vaid ka reisijate hulk antud riigist. Näiteks pole Leedus ja Eestis nakatumise tase nii kõrge kui Hispaanias, kuid esimesest kahest tuleb Lätti oluliselt rohkem reisijaid.

Leedus oli teisipäevastel andmetel 16,8 koroonaviiruse nakkusjuhtu 100 000 elaniku kohta, mis ületab kehtestatud 16 juhtumi piiri, ütles epidemioloog. Eestis on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta 15,7.

Lätis on 4,2 juhtumit 100 000 elaniku kohta, mis on viimase kahe nädala Euroopa madalaim näitaja.

Läti teeb päevas keskmiselt 1900 Covid-19 testi, neist on positiivseid umbes 0,4 protsenti. Nädalas avastatakse 15-56 koroonapositiivset, mis tähendab, et nakkus ei ole levinud.

Euroopas on uute nakkusjuhtude arv viimase kahe nädalaga peaaegu kolmekordistunud. Kahe nädala eest oli Euroopas keskmiselt 16 nakkusjuhtu 100 000 elaniku kohta, nüüd aga 46.

Lätis on suur osa ehk 33 protsenti uutest koroonanakkustest imporditud. Kõige sagedamini on need seotud reisidega Ühendkuningriigist, Ukrainast, Venemaalt, Eestist ja Prantsusmaalt.