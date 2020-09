Läti peaminister: Balti mull lõpetab sisuliselt olemasolu

Läti välisminister Edgars Rinkēvičs ütles kolmapäeval, et Leedu nakkuskordaja on nüüdseks 14 päeva jooksul 16,28 juhtu 100 000 elaniku kohta ja Eestil 14,72.

Kariņši sõnul ei toeta ta 14-päevase karantiini nõudest loobumisest Leedust tulijatele. «Kuidas me saame õigustada eraldumisnõude mittekasutamist ühe riigi puhul, kui see ohustab meie tervist?» imestas peaminister.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu ütles täna Postimehele , et Läti ametikaaslane on nõus arutama Balti mulli reeglite muutmist, kuid kui selles ei leita kõigi osapoolte kokkulepet, siis hakatakse Eestile ja Leedule kehtestama koroonareegleid. «Eesti huvi on täielikult seda mulli säilitada, esitasime oma ettepanekud teatud meetodite muutmiseks,» lisas Reinsalu.

Välisministri sõnul oleks see hoop Lätist tulevale turismile. «Kui me eeldame, et inimesed on seadusekuulekad, siis suure tõenäosusega nad väldivad riigi külastamist, kust naastes peavad nad kaks nädalat karantiinis olema,» nentis Reinsalu.