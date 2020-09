VIDEO ⟩ Eesti tudengisatelliit Hämarik jõudis varahommikul orbiidile

Satelliidi Hämarik tiimi juht Rauno Gordon sõnas, et veel öösel oodati raketi startimise uudiseid Euroopa kosmodroomilt Kourou'st. «Täpselt kell 4.51 startis rakett koos 53 satelliidiga pardal. Ja nüüd, paar tundi peale starti, oleme saanud ka kinnituse, et kõik satelliidid on raketist väljunud ning Hämarik on jõudnud orbiidile,» kinnitas Gordon.

Esimene TTÜ tudengisatelliit Koit startis eelmise aasta 5. juulil raketiga Venemaalt.

Koit ja Hämarik on 1U kuubik-satelliidid mõõtudega 10x10x10 sentimeetrit. Mõlemad on ehitatud Maa vaatlemiseks kosmosest – satelliidid teevad pilte ja videoid, mille abil saab jälgida sündmusi, kaardistada Maad ja jälgida taimkatte elu. Satelliitidel on kaks kaugseire kaamerat, millest üks teeb värvipildi (RGB) ja teine lähi-infrapunase (NIR) pildi. Nende abil saab näiteks analüüsida metsade ja põldude elujõulisust või merekeskkonna kvaliteeti nii ajas kui ruumis.

Urmas Kõlli AS-ist Datel kinnitas, et praegu kasutatakse majanduses ära vaid murdosa kosmosevaldkonna võimalustest. «AS Datel on viimastel aastatel panustanud Maa kaugseire teemalistesse arendusprojektidesse. Tunnustus tehnikaülikoolile selle eest, et Eestis pealekasvav inseneride põlvkond on kosmosetehnoloogiatega kursis järjest rohkem ja rohkem, praktiliselt «sina peal».»

Tallinna Tehnikaülikooli satelliidiprogramm käivitus 2014. aastal. Satelliidiprogramm on rahvusvaheline ja interdistsiplinaarne initsiatiiv, millesse on panustanud teadus- ja ettevõtluspartnerid nii Eestist kui ka välismaalt. Satelliidi arendus- ja alamsüsteemide testimine toimus aastatel 2016-2018.

Satelliidid Koit ja Hämarik valmisid 2019. aastal ning Koit lennutati orbiidile 5. juulil 2019. Pärast seda testiti Hämarikku uuesti, näiteks tehti ka vibratsiooni- ja löögikatseid ning selle tulemusel muudeti komponente ja alamsüsteeme töökindlamaks.

Satelliidiprogrammis on kuue aasta jooksul kaasa löönud üle 150 tudengi, kes kõik on saanud kogemusi erinevates valdkondades.