Läti nõuab Eestist saabujatelt karantiini

Läti peaminister Krišjānis Kariņš ütles eile, et kuigi tema Eesti ja Leedu kolleeg on mõlemad mures Covid-19 kasvava levikuga oma riigis ning soovivad, et Läti soostuks ajutise korraldusega ja jätaks naabrid 14-päevase karantiini nõudest välja, siis see pole praegu võimalik.