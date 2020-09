Mobiilsed kiiruskaamerad tõstsid hüppeliselt liiklusrikkumiste statistikat

Juulis väljastas politsei 22 523 trahviteadet foori- ja kiiruskaamerate tuvastatud rikkumiste kohta, ütles kolmapäeval BNS-ile politsei- ja piirivalveameti (PPA) liiklusemenetlustalituse juht Alar Karu. Ta lisas, et rikkumiste üldarvust tuvastasid mobiilsed kiiruskaamerad 12 357 rikkumist ja Tallinnas Kristiine ristmiku kaamerad 360 rikkumist.

Karu märkis, et võrreldes juuliga on väljastatud trahviteadete arv tõusnud umbes 20 protsenti. Tõus on seotud peamiselt mobiilsete kiiruskaamerate üha enama kasutuselevõtuga.