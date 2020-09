Kõikidel väliskülalistel on Eestisse saabudes kohustus pöörduda koroonaproovi teistkordseks andmiseks Synlabi. Ralli ajaks on pandud testimispunktid Tallinna Lennujaama ja Tallinna Sadamasse ja Tartusse.

Hetkel on väljastatud ninaneelust 1170 koroonaviiruse testitulemust. «Kõik tulemused on seni olnud negatiivsed. Hetkel on veel ca 200 proovi kas võtmisel lähitundidel või osad juba laboris,» selgitas terviseameti meedianõunik Simmo Saar.