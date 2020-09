Tallinna investeeringutoetuste esialgsesse nimekirja mahtus 155 objekti

«Eriolukorrast tingitud toetus annab täiendava võimaluse teha vajaminevad investeeringud kiirendatud kujul, mille efekt linnaelanikele peaks näha olema juba järgmise aasta esimeses pooles. Rohkem kui 150 objekti seas on kõigis kaheksas Tallinna linnaosas hulgaliselt kvartalisiseste teede remondiprojekte. Kuid nimekirjas on ka teisi valdkondi ja asutusi, näiteks Tallinna kiirabi, kirjanduskeskus ning mitmeid haridusasutusi,» selgitas Terik.

Linnapea Mihhail Kõlvart nentis, et nimekirjas esitatud projektid on kokku suuremas mahus, kui Tallinnale kinnitatud investeeringute toetuse piirsumma.

«Esitame nimekirjas toodud projektid ministrile kinnitamiseks jooksvalt, lähtudes hanketulemuste selgumisest, kuid meie eesmärk on lähiaastatel ellu viia kõik nimekirjas kavandatud investeeringud,» sõnas Kõlvart. «Linna prioriteediks on läbivalt olnud haridusvaldkonna investeeringud ja nii on ka toetuse arvelt kavandatud investeeringutest üle poole haridusvaldkonnas. Kavas on ehitustööd paljudes koolides ja lasteaedades, muu hulgas ka neis koolides, mis tervikrenoveeriti juba 20 aastat tagasi, samuti kavandame korrastada lasteaedade õuealasid ja nende välisvalgustust. Linlaste rõõmuks rajame linnaosadesse kokku 15 välijõusaali, rekonstrueerime mänguväljakuid ja kvartalisiseseid teid.»