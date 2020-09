Kell 9 algab esimene Rally Estonia Synlabi testikatse, mis on sümboolselt pühendatud koroonaviiruse vastu võitlemiseks. Meeskondadele, ajakirjanikele, korraldajatele on pandud kohustus läbida koroonaviiruse testimine. Synlabi labor on analüüsinud kokku WRC-tiimi 1292 testi, mis on ostunud kõik negatiivseks.