Kell 9 algab esimene Rally Estonia Synlabi testkatse, mis on sümboolselt pühendatud koroonaviiruse vastu võitlemiseks. Meeskondadele, ajakirjaikele, korraldajatele on pandud kohustus läbida koroonaviiruse testimine. Synlabi labor on analüüsinud kokku 1286 testi, mis on ostunud kõik negatiivseks.