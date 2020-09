Mailis Reps: viiruse tõttu me lõplikult ühtegi kooli ei sulge

Minister Mailis Reps (Keskerakond) ütles Postimehele, et ministeerium on koolidel palunud väga täpselt oma sammud läbi mõelda. Ta tõi omaenda laste koolide näitel, et isegi vahetunnis ei tohi õpilased klassist väga kaugele minna.

Repsi sõnul on koole, kes on loobunud kabinetsüsteemist, mõnel pool toimuvad söögivahetunnid kahe tunni jooksul ja õpilasi viiakse grupikaupa sööma. «Loomulikult ei saa välistada, et kui kool on otsustanud, et jätkatakse nii kaua kui võimalik võimalikult normaalselt, siis tuleb kojusaatmise otsus tervele koolile,» lausus Reps.