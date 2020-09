Öist alkoholimüüki piiratakse veel vaid Ida-Virumaal ja Harjumaal

Ida prefekt Tarvo Kruubi sõnul lähtub politsei- ja piirivalveamet terviseameti iganädalasest koroonaviirusesse haigestunute ülevaatest ning soovitustest. «Ehkki viimastel päevadel täheldasime Ida-Virumaal võrdlemisi väikest koroonaviirusesse nakatunute kasvu, on viimaste nädalate lõikes nii haigete kui ka jälgitavate inimeste üldarv maakonnas siiski väga suur . Kui piirangu kehtestamise eel oli Ida-Virumaa nakatumiskordaja 26 haigestunut 100 000 elaniku kohta, siis eilse seisuga oli see suhtarv 66,» sõnas prefekt.

«Alkoholimüügi piirangu eesmärk on viiruse levik ära hoida. Selle pikendamisega soodustame nii sotsiaalse distantsi jätkuvat hoidmist ning väldime suurte seltskondade kogunemist väikestes ruumides. Sellega me vähendame inimeste omavahelist füüsilist kontakti, et meie elanikke sellest haigusest kaitsta,» ütles Kruup.

Terviseameti andmetest selgub, et Harjumaa vaates on just Tallinn elanikkonna arvu ja asustustiheduse järgi kõrgeima riskiga piirkond Eestis. Tänase seisuga on Harjumaal 92 viirusse nakatunut, neist 79 Tallinnas. Haigusjuhtude suhtarv on pealinnas vaid nädalaga kasvanud kaks korda 100 000 elaniku kohta.