Asumifestivalid toimuvad viirusohust hoolimata

Mõlemad asumifestivalid toovad tänavatele ja hoovidesse sadu huvilisi, kuna kohalikud peavad siseõuedes ja majade ees kodukohvikuid ning lisaks toimub mitmeid kontserte, mistõttu on oodata, et inimesed on üritustel tihedalt koos.

Kohalikud on tõstatanud küsimuse tänavuste massiürituste mõistlikkuse kohta, kuna kaks päeva tuleb ringi liikudes arvestada sellega, et tänavatel tuleb massidega kokku puutuda. Uue Maailma tänavafestivali korraldaja Raido Jaan Rei sõnul ei ole muretsemiseks põhjust, kuna tema kinnitusel on nende poolt tehtud kõik, et viiruse levikut takistada: suurendatud on kauplemiskohtade vahesid, olemas on kätepesujaamad ning järgitakse terviseameti poolt kehtestatud nõudeid.