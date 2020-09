Keskkonnaamet planeerib koondamistasudeks 114 399 eurot

Uue keskkonnaameti põhimääruse eelnõu seletuskirjast selgub, et ühendametis kaob ära kolmregioonijuhi teenistuskohta: Põhja, Lõuna ja Lääne regiooni juhataja kohad. Samas luuakse looduskaitse osakonna ja regioonide baasil kolm osakonda, milleks on looduskaitse korraldamise, looduskaitse planeerimise ja looduskasutuse osakonnad.

Ühendameti loomisega kaasneb võimalus tööprotsesse lihtsustada ja parandada.Tänu asutuste ühendamisele jäävad ära kahe maja vahel toimuvad kooskõlastusringid ning on loodud eeldused otsuste kiiremaks vastuvõtmiseks ühe asutuse sees.

Ameti uue struktuuri loomisel on arvestatud sellega, et koondamissituatsioon tekiks võimalikult vähestele töötajatele. Ühekordsete kuludena on planeeritud võimalikeks koondamiskuludeks 114 399 eurot. Tegelik kulu sõltub sellest, milliseks kujunevad loodavate ametikohtade konkursid.