Minister Kiik: Eesti on «Balti Schengeni» kokkuleppeid täitnud

«Alates 1. septembrist käivitunud erisus on tehtud üksnes Eestis töötavatele inimestele, et võimaldada kiiremat tööle naasmist ning teavitasime selle võimaluse pakkumisest aegsasti ka teisi Balti riike,» ütles minister Kiik.

Ühisavalduses on punkt, mis võimaldab Balti riikidel kehtestada 14-päevase eneseisolatsiooninõude osas eritingimusi reisijatele, kes sisenevad Balti riikidesse teistest ELi riikidest ja kolmandatest riikidest. Kõik kolm Balti riiki on teatud erisusi ka kehtestanud. Täiendavalt on Eesti, Läti ja Leedu teinud eriotsuseid lennuliikluse puhul, et tagada oma inimestele vajalikud liikumisvõimalused.