Otse Postimehest ⟩ TTÜ rektor Tiit Land: enamik nakatunutest on välistudengid

Koroonaviirusega kimpus oleva Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi sõnul on kõige kriitilisem olukord Siidisaba ühiselamus, kus paiknevad karantiinis neli inimest. Ülejäänud ühiselamu elanikud karantiinis ei viibi ja loodetakse nende vastutustundlikule käitumisele. Landi sõnul on enamus üheksast haigestunust välistudengid ja nad on ülikoolis kokku puutunud sadakonna inimesega. TTÜ läheb homsest üle osalisele distantsõppele.