Terviseamet andis rohelise tule Eestis loodud Covid-19 antikehade testile

Testi kontrollimisel mängisid väga olulist rolli haiguse läbi põdenud vabatahtlikud, kes andsid katseteks verd. Käimas on pikemaajalisemad uuringud, mille käigus plaanitakse välja selgitada, kui kaua kestab Covid-19 läbipõdemise puhul immuunsus ja kas see annab kaitse tulevaste nakatumiste eest. Kuigi vaktsiini loomisega ettevõte ei tegele, annavad need uuringud paremat arusaama ka vaktsiini kasutamise võimalikkusest ja tekkiva antikehalise immuunsuse kestvusest.

CE-märgise kinnitamisega tootele deklareerib tootja omal vastutusel toote vastavust kõigile õigusaktide nõuetele, mis on vajalikud CE-märgise saa- miseks ja kindlustab sellega usaldusväärsuse tootele, mida kavatsetakse müüa Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP – 27 EL liikmesriiki ja EFTA riigid, Island, Norra, Liechtenstein). See kehtib ka kolmandates riikides valmistatud toodete kohta, mida müüakse Euroopa Majanduspiirkonnas.



Tootja peab läbima rea kontrollimisi, et hinnata ja tagada toote vastavus as- jaomastele ELi direktiividele. CE-märgise tootele kinnitamise, tehnilise dokumentatsiooni ja EÜ vastavusdeklaratsiooni koostamisega deklareerib tootja omal vastutusel toote vastavust asjaomastes õigusaktides sätestatud nõuetele ja kinnitab, et vajalikud hindamised on tehtud. Tehnilises dokumentatsioonis on esitatud teave toote nõuetele vastavuse hindamise, samuti riski hindamise kohta.