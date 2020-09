Alkopiirang töötab Tallinnas halvemini kui mujal

Kevadel, Eesti koroonaviiruse kõrghetkel, oli Eesti viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta 59, eile oli see arv 20,32. Tallinnas on 100 tuhande elaniku kohta 31,0 Covid-19 haigusjuhtu, mis tõstis ka üle-Eestilise kordaja 20 peale.

«Ühest küljest on Tallinna nakatumiste arv tõusuteel, teisest küljest on põhiosas tegemist kolletega,» lausus sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond), märkides juurde, et kollete puhul on tegemist sünnipäevapidudega või välismaalt saabujatega. «Tegemist pole varjatud levikuga,» lisas ta. Seda kinnitati ka terviseametist, et hetkel on näha kolletepõhist koroonaviirusesse haigestumise kasvu.