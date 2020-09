Reps pani paika järgneva kolme õppeaasta koolivaheajad

See võimaldab koolidel varakult kavandada õppetegevust, lapsevanematel ajastada puhkusi ning üleriigiliste ürituste korraldajatel arvesse võtta koolivaheaegu.

Siiski on kooli pidaja ja hoolekogu nõusolekul võimalik koolidel ka edaspidi kehtestada haridus- ja teadusministri määrusest erinevad koolivaheajad. Arvestada tuleb, et õppeaasta jooksul on vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg peab olema vähemalt kaheksa nädalat. Ministeerium soovitab vaheaegu tavapärasest erineval ajal teha siiski pigem erandkorras ja põhjendatud juhtudel.