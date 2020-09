Tallinn teeb söögikohtadele ja poodidele taas rendisoodustuse

«Meil on üleskutse ettevõtjatele, et ka nemad jälgiksid oma tegevuses ohutusmeetmeid, jälgiksid hajutatust. Linna poolt võin lubada seda, et me teeme linna turismiturunduse kampaaniat selliselt, et vanalinna jõuaksid ka Eesti inimesed ja isegi tallinlased. Sõnum on see, et lähikuudel on võimalik Tallinna vanalinna jälle avastada ka neil, kes võibolla aastaid ei ole tahtnud sinna minna, sest seal on kogu aeg olnud väga palju välismaalasi, ja kes tahaksid võibolla natuke privaatsemalt seda väikest imet nautida,» rääkis Riisalu linnavalitsuse pressikonverentsil.