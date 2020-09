VIDEO ⟩ Härma: drastilisi samme pole vaja, sest puudub oht tervishoiusüsteemile

Härma sõnul otsustab ulatuslikemate piirangute üle ka valitsus, mitte terviseamet. «Sellised laialdasi piiranguid arutab Vabariigi Valitsus. Meie tasemel käib kohalik nõustamine. Tööandjate nõustamine, ürituste korraldajate nõustamine.»

Terviseamet peab aga piirangute kehtestamisel mõistlikuks juhtumipõhist lähenemist. «Kui on vaja ja suur risk, siis soovitame ürituse edasi lükata või ära jätta. Kui on võimaliku midagi mõistlikult korraldada, et tagada nakkusohutus, siis me toetame seda, et elu saaks võimalikult kaua normaalselt jätkuda. Praegu näeme haigestumist nooremate inimesi seas, mis tähendab, et drastilisi samme ei pea astuma. Senikaua, kuni tervishoiusüsteemile pole ohtu, tegeleme köha-nohu-haiguse piiramisega.»

Kui Tartus saadi koroonaviiruse levik pidama öise alkoholipiiranguga, siis Tallinnas on probleem mitmetahulisem. «Tallinnas on palju rohkem inimesi. Kolded on eritüüpilised, nad ei ole ühtemoodi. Peame ka arvestama, et Tallinnasse tuleb ka palju inimesi välismaalt. Mida rohkem on reisimist, mida rohkem Euroopas haigestumine kasvab, seda rohkem ka haigust sisse tuuakse.»