Riik soovib apteekri lähtetoetuse tingimusi paindlikumaks muuta

Muudatuse eesmärk on motiveerida proviisoreid või farmatseute asuma tööle Eesti piirkondades, kuhu proviisorite ja farmatseutide leidmine on praktikas osutunud keeruliseks.

«2015. aastal jõustunud apteekri lähtetoetuse eesmärk on motiveerida apteekreid tööle asuma piirkondades, kus apteegiteenus on halvasti kättesaadav. Huvi toetuse taotlemise vastu on aga olnud väga madal ning tingimustele vastavaid taotlusi seni esitatud ei ole,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Selleks, et apteekri lähtetoetus aitaks kaasa apteegiteenuse jätkusuutlikkuse tagamisele eeskätt vähese nõudlusega piirkondades, soovime muuta apteekri lähtetoetuse taotlemise tingimusi paindlikumaks.»