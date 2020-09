Video ⟩ Koroonatesti tegemist tuleb oodata päevi

Terviseameti juhi kohusetäitja Mari-Anne Härma tõdes, et kolm päeva testi ootamist on veidi palju. «See aeg võiks lühem olla, aga praeguse olukorra on tinginud testimise mahu nädalaga kahekordistumine,» leidis Härma. Täna lookles pikk autodest koosnev saba ka Tartus asuva koroonatelgi juures.

«Paraku vastab see tõele. Perearstid on meile järjepidevalt üha rohkem patsiente suunanud ja see ei ole mitte natukene, vaid võrreldes mõne nädala taguse ajaga suunatakse praegu patsiente testimisele kolm korda rohkem. Sellel esmaspäeval oli meil kogu testimise ajaloo rekordpäev, kus perearstid suunasid meile 3200 patsienti,» selgitas Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik, kes on avaliku koroonatestimise koordinaator. «Inimestele saan öelda seda, et ei maksa sattuda paanikasse, kui täna saite saatekirja ja teile täna ei helistata. Loodetavasti hiljemalt järgmise päeva jooksul saate te kõne ja hiljemalt ülejärgmisesse päeva saate aja. Aga see on praegu ajutine olukord.»