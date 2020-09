Tallinna tuleb veel sel nädalal kaks koroonatestimise kohta

Telkides saab anda proove nii autoga läbi sõites kui ka jalgsi saabudes, teatas terviseameti pressiesindaja. Rangelt soovituslik on tulla maskiga ja rahva kogunemise vältimiseks täpsel ajal.

Täiendavalt avatavate punktidega peaks lühenema testile pääsemise aeg, mis on viimasel nädalal kasvanud seoses mitme koldega Tallinnas.

Terviseamet rõhutab, et lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui kaks meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel. See aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida.