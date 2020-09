«Täna, seoses ühe õpilase Covid-19 viirusesse nakatumisega, on kool kohustatud kehtestama vajalikud meetmed,» ütles Presnetsov. Otsusest on informeeritud õpilased, personal ja vanemad.

«Tõesti, klass, kus on haigestunud laps, on saadetud kaugõppele. Homsest lähevad kaugõppele ka teised paralleelklassid. Õppetöö on korraldatud parimal moel ja tuginedes kevadisele kogemusele,» selgitas direktor.