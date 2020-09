Koroonavaktsiin on võimaliku kõrvaltoime pärast ootel

«Vaktsiini väljatöötamisel tuleb läbida kolm uuringute faasi enne Euroopa Liidu turul müügiloa taotlemist. AstraZeneca väljatöötatav Covid-19 vaktsiin on jõudnud kolmanda faasi mahukate kliiniliste uuringuteni, mida viiakse läbi Suurbritannias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Brasiilias ning USAs. Mistahes mahuka uuringu puhul on tõenäoline, et mingi hulk osalejatest kogeb uuringu käigus terviseprobleeme. Eesti ei osale nimetatud kliinilistes uuringutes, ootame toimunu kohta täpsustavat infot AstraZenecalt,» rääkis rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann BNS-ile.

Euroopa Liit on peagi jõudmas lisaks AstraZenecaga sõlmitud eelostulepingule veel kuue Covid-19 vaktsiinitootjaga eelostulepinguteni. «Reaalse ostuni kõikide nende eelostulepingute alusel aga jõuame üksnes siis, kui vastav tootja on saanud Euroopa Komisjonilt ka oma väljatöötatud vaktsiinile müügiloa. Müügiloa saavad üksnes need vaktsiinid, mille katsetused on läbinud kõik vajalikud uuringud, sealhulgas kliinilised testid, neid on hinnanud eksperdid ja need on kvaliteetsed, efektiivsed ning ohutud. Praeguse seisuga ei ole ükski vaktsiinitootja veel saanud oma vaktsiinile müügiluba,» selgitas Laarmann.