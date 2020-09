VIDEO ⟩ Koroonaviirusega nakatunud gümnaasiumi õpilane käis viimati koolis nädal tagasi

Kella kahe ajal on tunnid Tallinna Läänemere gümnaasiumis just lõppenud ja koolimaja ees seisavad paar murelikku lapsevanemat. Teiste hulgas Olga, kes ootab oma viiendas klassis käivat tütart. Olga kuulis täna meediast, et sama kooli 5. klassi õpilasel on diagnoositud koroona, rääkis ta « Reporterile ».

«Vanem märkas, et lapsel on sümptomid ja ta jäi koju. Neljandal septembril see laps juba ei ilmunud kooli ja vanem reageeris õigesti, pöördus oma arsti poole,» selgitas direktor. «Vanematel on andmekaitseseaduse järgi õigus mitte teavitada. Meie saime teada alles eile, et selline juhtum on. Meid teavitas Terviseamet. Käitusime rahulikult, need lapsed, kes olid samas klassis, neil lõppes eelviimane tund ja siis me ütlesime viisakalt, et neil jääb viimane tund ära ja te lähete koju. Saatsime nad eraldi riietumisruumi ja õpetajad kutsusime kokku aulasse ja seletasime, mis on olukord.»