Õiguskantsler: lastel on õigus heale haridusele

«Kooli tohib sulgeda terviseamet epideemia tõrjeks või kooli pidaja, ehk linn, vald või erakooli omanik, kooskõlastades selle terviseametiga. Kui kooli sulgeb terviseamet, saab kooli sulgemise otsuse vaidlustada halduskohtus eelkõige kooli pidaja,» selgitas Madise ning lisas, et kui kooli sulgeb selle pidaja, sõltub vaidlustamisvõimalus sellest, kas laps on jäetud õppest kõrvale või on see korraldatud distantsõppena.