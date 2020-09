Euroopa riikide koroonaäpid hakkavad andmeid vahetama

Ühe äpi arendaja, Iglu tegevjuht Kristjan Aiaste sõnul teevad Euroopa riigid praegu omavahel koostööd, et reeglistikud ja andmevahetuse platvorm kokku leppida. «Ma täna ei oska öelda mingit kuupäeva, aga kõige varasem on, esimesed kuupäevad, esimesed piloodid plaanitakse teha juba septembri lõpus,» ütles ta.

Samuti kummutas Aiaste müüdi, justkui äpp jälgiks GPS-i abil inimeste liikumistrajektoore: «Selle äpi loomise baasülesanne oli, et me ei kogu ühtegi inimest puudutavat baasandmestikku ehk me ei tea inimese nime, telefoninumbrit, tema täpset liikumistrajektoori, asukohta ega mitte midagi sellist,» selgitas ta.