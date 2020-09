Eesti tõstab Soomest ja Baltikumist tulijatele nakatumisnäitaja 25-le

Välisminister Urmas Reinsalu kirjutas sotsiaalmeedias, et Eesti tegi sel nädalal nii Soomele kui Lätile ja Leedule ettepaneku tõsta omavaheline karantiinivaba liikumise tase 25 nakkusjuhuni 100 000 elaniku kohta.

«Eesti kehtestab Soomest, Lätist ning Leedust tulijatele samuti uue piirnumbri 25, sest nende riikidega on rakendatud usaldusmeetmed. Seega eeldatavasti, arvestades homme hommiku numbreid nakkekordaja kohta Eestis, hakkab reede öösel vastu laupäeva kehtima karantiininõue Eestist tulijatele Lätis, millest on vabastatud Valga-Valka elanikud, transiitreisijad ja töötegijad,» kirjutas Reinsalu.

«Praeguse seisuga seega säilib vaba liikumine Soome ja Leetu ning Lätti reisimisel! Aitäh Leedu ja Soome valitsustele otsuse eest olukorras, kus Eesti viirusenumbrid on kõrgemad kui nende riikides,» märkis ta.

Reinsalu tunnustas ka Lätit erandite tegemise eest ning ütles, et Läti on oodatud ühinema uue piirkonnaga, kus neljapäevaste otsuste järgi on Soome, Eesti ja Leedu.