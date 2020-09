Tallinnas Tammsaare pargis saab kirjutada postkaarte valgevenelastele

Valimiste päevast on möödas üks kuu. See oli päev, mis jagas Valgevene tänapäevase ajaloo enne ja pärast seda, teatasid ettevõtmise korraldajad Petra Lizaveta Maliukevich ja Kseniya Gladenkaya. «Numbrites oli see 31 päeva hirmu, 744 tundi ootamist, 2 678 400 sekundit täis lootust.»

«Valgevenelaste jaoks pole see midagi uut – karistusrežiim on justkui kaloss vägivalla ja repressioonide savistel jalgadel. Nii on see olnud 26 aastat. Kuid sajad vangid ja arreteeritud isikud on isegi nende jaoks šokk. 7000 kinnipeetut ja lühiajaliselt vangistatut, 450 piinamisjuhtu, 23 poliitvangi ja kuus teadmata kadunud.»