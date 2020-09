VIDEO ⟩ Urmas Reinsalu Balti mullist: kolme riigi vahel on kokkulepped ajutiselt katkestatud

«Meie olukord on selline nagu ta on. Nakkuskordaja on üle 21,» lausus välisminister Urmas Reinsalu pressikonverentsil. «Eesti esitas Soomele taotluse sihtarv kõrgemaks viia. Eesti ja Soome komisjonid on pidanud pikki läbirääkimisi ning Soome langetas oma otsuse,» lisas ta juurde.

Praegune olukord kehtib Soome reisides 18. septembrini. «Pärast seda, 19. septembril rakendub Eestile mõõdik 25. Kui me jääme alla selle, siis mingisuguseid kitsendusi ei ole,» lausus ta. Ometi, kui Eesti nakkusmäär läheb üle 25, siis tuleb olla karantiinis. «Pakkusime välja ka karantiinile alternatiivi, mida Eesti on juba kasutanud, testimine kahel korral,» lisas minister.

Mis toimub Lätiga?

Eesti ja Leedu on esitanud ettepaneku Lätile, et kohaldada nakkurskordaja numbrit senisest 16st kõrgemale. Välisminister Urmas Reinsalu nentis pressikonverentsil, et kokkulepet Balti mulli osas pole saadud. «Balti mull lõhki? Kolme Balti riigi vahel on kokkulepped ajutiselt katkestatud,» märkis ta. «Lätis on kehtiv olukord ja siin ei ole meil põhjust midagi oletada ega ehku peale minna,» tõdes Reinsalu.