Maanteeameti peadirektor Priit Sauk lahkub ametist

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõuniku Taavi Audo sõnul polnud Saukil ka teoreetiliselt võimalik uueks perioodiks kandideerida, sest maanteeamet viiakse 1. jaanuarist alustava Eesti transpordiliikide ühendameti alla.

Uuele ühendametile nimetab juhi riigi äriühingute nimetamiskomitee ning konkurss tulevase juhi leidmiseks seisab alles ees.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on Sauk teinud ära suure töö enda ametiajal ning näidanud, kui oluline on, et meie tippjuhtide positsioonidele kandideeriksid inimesed ka erasektorist. «Priit Sauk on viinud Maanteeameti teenused uuele tasemele, läbi inimeste juhtimise ja motiveerimise. Tänan teda tehtud töö eest ning olulise panuse eest tasuta ühistranspordi rakendamisel Eestis,» ütles Aas.

Ametisse nimetatud Randmaa sõnul on kahe töökoha katmine talle suur väljakutse. «Võtta üle Maanteeameti peadirektori kohustused on väljakutse, sest täita tuleb samaaegselt ka teehoiu direktori kohustusi. Usun, et Maanteeamet organisatsioonina on tugev ja me jätkame panustamist ohutumasse liikluskeskkonda, nii nagu meie sihid siianigi olnud on,» selgitas Randmaa.