Fotod ⟩ Tallinn sai viis uudset jalgratta remondipunkti

Iseteeninduslikud remondipunktid jalgratastele asuvad Tallinnas Viljandi maanteega paralleelselt kulgeval kergliiklusteel (Liivametsa tänava parklas), Pärnu maanteel Hiiu Rimi juures jõulinnakus kergliiklustee kõrval, Nõmme-Haabersti kergliiklusteel (Tähetorni parklas) ja Pae pargis. Viies remondipunkt pannakse Pirita Spordikeskuse juurde terviseraja algusesse järgmisel nädalal. Remondipunktide kasutamine on kõigile tasuta.

Eestis esimestes, aga mujal Euroopas juba üsna laialt levinud remondipunktides on universaalse pumbaotsikuga pump koos manomeetriga ning erisugused võtmed, võtmekomplektid, kruvikeerajad ja kummiheeblid ratta korrastamiseks.

Eesti Terviserajad SA tegevjuhi Alo Lõokese sõnul on ratturite hulk tänavatel ja liikumisradadel aasta-aastalt kasvanud. Aga nagu iga liikumisvahend, vajab ka ratast aeg-ajalt hoolt. «Kõigis kodudes ei ole ratta töökorda seadmiseks vajalikke mutrivõtmeid, tööriistu või õige otsikuga pumpa. Teinekord jääb tööriistade puudusel aga ratas hoopis seisma. Remondipunktis saab iga üks enda ja miks mitte ka pereliikmete jalgrattad enne terviserajale suundumist üle vaadata ja töökorda seada. Kui vähemalt mõni praegu panipaigas tolmukoguv jalgratas remondipunkti abil uuesti sõidukorda ja rajale saab, oleme eesmärgi täitnud,» lisas Lõoke.

Kolm viiest paigaldatud remondipunktist asuvad Nõmme linnaosas ning kergliiklusteed on Nõmme linnaosavanema Grete Šillise sõnul piirkonnas tihedas kasutuses. «Enam ei pea tühjenenud rehvi tõttu sõit varakult lõppema ja saab vähemalt remonditöökotta mugavamalt jõudmiseks ajutiselt rehvi uuesti rõhku täis pumbata. Kergliiklustee äärde paigaldatud hoolduspunktid on väga praktilised. Täis saab pumbata jalgratta, lapsevankri või rulaatori rehvid. Lisaks on võimalik ka erinevate võtmetega teha pisiremonti,» lausus Šillis.