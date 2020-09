Abilinnapea: Tallinn ei saada lapsi massiliselt koju

«Me kolmapäeva õhtul saatsime koolijuhtidele kirja, kus konkreetselt oli kirjutatud teema sisse, et linnaorganisatsioon jätkuvalt töötab rohelise stsenaariumi järgi. Ja kirja sees oli ka selline lause, et rõhutame, et me ei lähe veel kollasele stsenaariumile üle,» ütles Belobrovtsev.

«Distantsõpe tuleb sellest, et on vaja lapsi hajutada. Me arvame, et ennetusmeetmena on hajutamine kõige efektiivsem viis ja siin me võime tegelikult sama asja lugeda ka haridus- ja teadusministeeriumi suunistest, mis tulid koolidele augusti lõpus,» lisas abilinnapea.

Belobrovtsev rääkis, et kui näiteks avada artikkel, kus on intervjuu Mailis Repsiga portaalis ERR.ee ja lugeda natuke pealkirjast ja esimesest lõigust edasi, siis on näha, et tegelikult haridusminister rääkis sellest, et kui hakata lapsi massiliselt koduõppele saatma, siis oleks see kindlasti ebaproportsionaalne.