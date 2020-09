Mölder: erakorraline pensionitõus peab riigieelarvesse jõudma

«Tegemist on Keskerakonna põhilise valimislubadusega ning hoolimata eelmise aasta rekordilisest pensionitõusust ja vahepealsest majanduskriisist on oluline liikuda ka pensionite kasvus edasi,» märkis Mölder. «Eriolukord mõjutas paljude pensionäride kindlustunnet. Ilmselgelt riskirühmas olevad eakad vajavad täna riigilt suuremat tuge ning üheks võimaluseks on kõrgemad pensionid. Kui riigieelarve strateegia üheks eesmärgiks on majanduse elavdamine, siis pensionite kaudu liigub raha kindlasti ringlusse. Prognoosida võib, et tuleva aasta indekseerimine jääb kasinaks ning ainus võimalus pensione kergitada on teha seda erakorraliselt.»