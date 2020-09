Miks on lehel tänasest uus kujundus?

Tellijale

Ma ei hakka rääkima magusat reklaamijuttu, et peale muudatusi «meiega võidad». Muudatused on halbadest variantidest kõige paremad ja võin need võtta kokku ühte lausesse: me peame suutma tavapärase ajalehe ära mahutada väiksemale arvule lehekülgedele.

Enne koroonakriisi puhkemist märtsis ilmus Postimees lausa 32-leheküljelisena. Ruumi oli piisavalt, võiks öelda, et isegi palju. Kui algas majanduslangus, tuli kusagilt kärpida. Otsustasime hoida oma inimesi ning vähendasime esimese asjana ajalehe mahtu, järele jäi 24 lehekülge.

Vahepeal oleme taastanud mahu 28 leheküljele. Taas ilmub autorirubriik «Meie Eesti», uue nimega «Fookus». Kuid hommikustel toimetuse koosolekutel kuulen sageli, et head lood ei mahu meie külgedele ära. Pole ka saladus, et mahukamat ajalehte tellinud lugejad ei ole rõõmsad, et anname neile kevadest saadik poolikut kaupa.