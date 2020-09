Kaljulaid OECD-sse kandideerimisest: ega see mõte minu peas ei sündinud

President Kersti Kaljulaid rääkis ERR uudisteportaalile, et OECD peasekretäriks kandideerimise mõte ei tekkinud tal endal, vaid ilmselt sündis see idee välisministeeriumis. Samuti usub ta, et kandideerimisel eristab teda teistest kandidaatidest see, et Eesti on ainus niivõrd digitaalselt transformeerunud riik.