RMK: rekordiline metsaistutamise hooaeg saab väärika finiši

RMK uuendab riigimetsas kõik lageraiealad, et panna alus uuele metsapõlvele. Lõviosa metsataimi istutatakse kevadel ja alates 2012. aastast väiksemal määral ka sügisel. Kahe septembrikuu nädala vältel pannakse mulda üks miljon avajuurset kuusetaime. Sügisistutusega koos saab mulda rekordarv – 22,7 miljonit taime. Neist 10,5 miljonit on männitaimed, 9,6 miljonit kuusetaimed, 2,45 miljonit kase- ja 0,14 miljonit sanglepataimed.

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul on eelneva üheksa aasta sügisistutuse tulemused olnud head. «Sügisistutust soosib piisav niiskus ja jahedam ilm. Lisaks aitab sügisistutus hajutada koormust kevadisel kiirel istutusperioodil, mil pannakse paari kuuga mulda üle 20 miljoni taime,» märkis Väädi. Tema sõnul on sügisistutuse korral veelgi olulisem metsakasvatuslike tööde hea planeerimine, sest istutada saab aladele, kus on mineraalmuld, mis vähendab külmakergituse ohtu.