Tallinn jätab ära autovabaks päevaks kavandatud üritused

«Me näeme, et Tallinnas on nakatunute arv suurenemas ning kahjuks ei saa me garanteerida, et üritustele saabuvad ainult terved inimesed. Ei ole ka mõeldav, et ürituste korraldajad või linna töötajad hakkaksid hindama inimeste tervislikku seisundit,» selgitas Klandorf otsust.

Ta toonitas, et ürituste ära jäämine ei tähenda siiski loobumist autovaba päeva ideest. «Autovaba päev on ellu kutsutud selleks, et juhtida linlaste tähelepanu tervise- ja keskkonnasõbralikumatele liikumisviisidele. Ka eeloleval pühapäeval võiksid linlased auto koju jätta ja võtta ette jalutuskäigu parki, külastada perega loomaaeda või nautida meie rikkalikku linnaloodust,» sõnas Klandorf, kutsudes linlasi üles ise panustama ning autovabalt liikuma pealinnas.

Linnavalitsus ei ole praeguseks ära jätnud kõiki linna korraldatud avalikke üritusi, vaid hindab ürituste toimumise või ära jätmise üle selle põhjal, kas nende korraldamisel on võimalik tagada ohutut vahemaad inimeste vahel, kas on tagatud, et üritused oleksid inimeste jaoks kontaktivabad ning kas ürituse toimumine tõstab inimeste hulka ühistranspordis.