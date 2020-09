FOTOD ⟩ Politsei ja Mupo piilusid ühisreidi käigus tallinlaste autodesse

«Inimeste kiituseks tuleb öelda, et palju hinnalisi esemeid me autodest ei leidnud,» ütles mupo poolne reidi juht Triin Uudeväli. «Meie grupp oli konkreetselt Mustamäel, Sõpruse puiestee ja Sütiste tee vahelisetel õuealadel. Autosid kontrollisime kindlasti üle tuhande ja leidsime kolme tunni jooksul kaks käekotti, ühe arvuti, kasti džinni ja sigarette ning ühest välisriigi numbrimärgiga autost hinnalise komplekti kalavarustust ja grillahju. Loodame, et sellised aktsioonid teevad inimesed tähelepanelikumaks ja ettevaatlikumaks,» netis Uudeväli.

Mupo ametniku sõnul tekitas «autodesse piilumine» kohalike elanike seas tugevat vastukaja: «Päris palju avati aknaid ja päriti, mida me otsime. Osad inimesed olid ärevuses, et äkki on auto valesti parkinud. Selgitasime, miks ja mida me teeme ning saime rõõmustavalt palju tunnustussõnu.»