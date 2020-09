Koroonaviirus levib Tallinnas ka neljas koolis ja kolmes lasteaias

Tänahommikuse seisuga on koroonajuhtumeid olnud Tallinnas neljas koolis ja kolmes lasteaias, sealhulgas Tallinna Männi lasteaia koldes on nakatunuid kokku juba kaheksa. Läbivaks põhjuseks juhtumite juures on haigussümptomitega inimese osalemine kooli või lasteaia tegevuses.